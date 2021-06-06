أخفت ملامحها فيه... ياسمين عبد العزيز تحصد أكثر من مليون مشاهدة من فيديو تخرج ابنتها

حصدت الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، أكثر من مليون مشاهدة عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، بسبب مقطع مصور من حفل تخرج ابنتها من زوجها الأول، رجل الأعمال، محمد حلاوة.

ويبين المقطع المصور جانبا من حفل التخرج الذي أقيم عند أهرامات محافظة الجيزة المصرية، وكتبت ياسمين عبد العزيز مع الفيديو: "بنتي وأختي وصاحبتي اتخرجت، ربنا يحفظها ويحفظهم كلهم ويحفظ ولادكم يارب".

وحرص الفنان أحمد العوضي، زوج ياسمين عبد العزيز على تهنئة ابنتها بمناسبة "الحدث السعيد"، فعلق على فيديو زوجته: "مبروك ياسمينا، قمر العالم أحبك يا فتاة".

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وحرصت ياسمين عبد العزيز في الفيديو المتداول على عدم التركيز على ابنتها أثناء وقوفها مع زملائها، احتراما لخصوصيتها، خاصة وأنها لم تنشر لها صورا من قبل خلال السنوات الماضية.

وشاركت ياسمين عبد العزيز صورة لها وهي تحتضن ابنتها في حفل التخرج، دون أن تظهر ملامحها.

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يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز كانت متزوجة من رجل الأعمال المصري، محمد حلاوة، المتزوج حاليا من الفنانة المصرية، ريهام حجاج.

وشاركت ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي في موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل "اللي مالوش كبير"، الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه الأول، ويعتبر اول لقاء فني بينهما بعد زواجهما العام الماضي.