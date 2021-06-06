"نتائج مروعة"... آخر تحديث من "آبل" يصيب قطاعا كبيرا من أصحاب "آيفون"

شكا مستخدمو هواتف "آيفون" الذكية الذين قاموا بتثبيت تحديث شركة "آبل" الجديد (آي أو إس 14.6) من أنه يستنزف البطارية بالكامل في غضون ساعات.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد ضج منتدى مجتمع "آبل" بالشكاوى المتعلقة بالتحديث الجديد، الذي طرحته "آبل" لمستخدميها في 24 مايو/ أيار الماضي.

وكتب أحد المستخدمين في المنتدى الرسالة التالية: "عمر بطاريتي بعد "آي او إس 14.6" مروع، فما الذي يمكن فعله لإصلاحه؟".

وقال آخر: "لم أر هذه البطارية تستنزف من قبل، هذه قضية خطيرة حقا".

كما كشف مستخدمون آخرون أن بعض طرازات "آيفون" تستنزف بطارياتها تماما خلال أقل من ساعتين.

وكتب مستخدم آخر يملك هاتف "آيفون 7": "الوضع سيء للغاية، لدرجة أنني لا أستطيع العمل مع هاتفي لمدة ساعتين وقد نفد شحنه".

وقال أحد مالكي أحدث هاتف "آيفون 12" وهو الأحدث من "آبل": "لقد كانت صلاحية بطارية "آيفون 12" الخاص بي تبلغ 96٪، كما أن أجهزة الشحن كان حالها جيدا حتى قمت بالتحديث إلى "آي أو إس 14.6".

كما لجأ المستخدمون المتضررون إلى موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي لتسجيل استيائهم من التحديث، إذ غرد أحدهم لشركة "آبل": "بعد تحديث هاتفي "آيفون إس إي" أصبحت بطاريته تستنزف بسرعة كبيرة، يرجى محاولة حل مشكلة البطارية هذه".

وأفاد مستخدم آخر: "لقد لاحظت أنه بعد التحديث إلى "آي أو إس 14.6" أصبحت بطاريتي تتعطل عند 80% عند الشحن".

ورصدت قناة "آبل بايتس" على موقع "يوتيوب" للفيديوهات أيضا "نتائج مروعة" في أداء البطارية مع نظام التشغيل "آي أو إس 14.6"، والذي يعرض 7 طرازات من "آيفون" تعمل بنظام التحديث الجديد، إذ تفقد طاقة البطارية وكلها باستثناء واحدة تنقطع جميعها في غضون 5 ساعات.

وبين الفيديو أن هذه المشكلة تظهر بشكل خاص على الطراز القديمة "آيفون إس إي" و"آيفون 6 إس" و"آيفون إس إي 2".

وأكدت المراجعة المصحوبة مع الفيديو أنه تم رصد أداء الهواتف بعد ثلاثة أيام من تثبيت "آي أو إس 14.6" عليها، لذلك كان لديه الوقت الكافي للاستقرار، وهو ما يتعارض مع نصيحة مستخدم آخر لمنتدى "آبل"، والذي اقترح أن البطارية تحتاج إلى وقت لإعادة المعايرة بعد التحديث.

ويتضمن تحديث "آي أو إس 14.6" دعما لعائلة "كارت آبل"، والذي يسمح بمشاركة الكارت (بطاقة الائتمان الخاصة بالشركة) مع ما يصل إلى 5 أفراد، بالإضافة إلى خيارات اشتراك "بود كاست"، وإمكانيات إضافية للأشخاص الذين يستخدمون "إير تاغ" هو جهاز التتبع الجديد الخاص بآبل.

ومن المرجح أن تكشف شركة "آبل" عن تحديثها الرئيسي القادم "آي او إس 15" في مؤتمرها السنوي للمطورين، والذي يستمر من 7 إلى 11 يونيو/ حزيران الجاري.