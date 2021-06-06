سر عدم ظهور ياسر جلال في برامج مقالب شقيقه رامز جلال... "أخشى عليه"

كشف الفنان المصري، ياسر جلال، عن سر امتناعه عن الظهور كأحد ضحايا برنامج المقالب الشهير، الذي يعرض في شهر رمضان من كل عام.

وأوضح جلال في لقاء مع مجلة "لها" أنه اعتاد عدم المشاركة في أي برنامج تلفزيوني يعرض عليه مقابل مادي لكي يظهر فيه، وخاصة البرامج التي تعتمد على السخرية من الفنان لإضحاك الجمهور.

كما أكد ياسر جلال أن خوفه على شقيقة رامز جلال هو سبب آخر وراء رفضه الظهور في برامجه للمقالب، موضحا أنه إذا وتره فقد ينفعل وتثور عصبيته ويضربه.

يشار إلى أن ياسر جلال وافق على الظهور بشخصيته الحقيقية كـ"ضيف شرف" في فيلم "سبع البرمبة"، من بطولة شقيقه، رامز جلال، والذي عرض في 2019.

وكانت الفنانة المصرية، منى زكي، اعترفت الشهر الماضي أن زوجها الفنان، أحمد حلمي، حاول إيقاعها في برنامج رامز جلال للمقالب، لكنها نجت منه.

وقدم رامز جلال في رمضان 2021 برنامج المقالب "رامز عقله طار"، الذي صوّر لأول مرة في المملكة العربية السعودية، وتدور أحداثه داخل مدينة ملاهي، وكان من أبرز ضيوفه من الفنانين سمية الخشاب وأحمد سعد وجميلة عوض ودينا الشربيني.

وعرض لياسر جلال في رمضان 2021 أحدث مسلسلاته التلفزيونية "ظل راجل"، الذي تشارك في بطولته نيرمين الفقي، والذي يجسد في أحداثه دور سائق تاكسي يكتشف أن ابنته حاولت إجراء إجهاض لجنينها دون أن يعلم بعلاقتها.