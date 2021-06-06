قرد تائه يعود لعائلته في محطة قطار

عاد قرد تائه إلى عائل تقوم بتربيته بعدما فقدته لفترة قبل أن يتم العثور عليه داخل محطة قطار بالقرب من مدينة غلاسكو، في أسكتلندا بالمملكة المتحدة.

وتم العثور على القرد عندما رآه أحد المسافرين وأخبر أحد العاملين بمحطة القطارات عن مكان وجوده.

وبعد العثور عليه نشرت سكك حديد أسكتلندا على صفحتها على "تويتر" بيانا تحدثت فيه عن حادث غريب، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص يمكن أن يفقد أمواله أو هاتفه أو أي من متعلقاته الشخصية.

وتابعت: "لكن في هذه الحادثة، فإن ما عثرنا عليه هو قرد من فئة الرئيسيات، وعلى من فقده أن يأتي لاستلامه من محطة قطار "كامبو سلانغ" بالقرب من غلاسكو.

UPDATE: It's good news people. This wee fella has been reunited with his family! Here he is one last time eating a tin of fruit. Canny believe he had a tin opener!🐵^Megan pic.twitter.com/LTXYrT0kG2 — ScotRail (@ScotRail) June 5, 2021

وفي تدوينة أخرى أعلنت الصفحة أنباء جيدة عن القرد، أكدت فيها أنه عاد إلى العائلة التي تملكه، وأرفقت ذلك بصورة قالت إنها لآخر طعام كان يتناوله القرد قبل فقده.