"تليف في الرئة"... تطورات مفاجئة بشأن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

كشف مصدر طبي، اليوم الأحد، تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبدالعزيز.

وقال المصدر الطبي بالمستشفى الذي تعالج فيه دلال عبدالعزيز، إن حالة الفنانة الصحية تتحسن بشكل عام ولكن ببطء، والرئة لديها تعاني من تليف شديد إثر إصابتها بفيروس "كورونا"، مؤكدًا أنها ما زالت بحاجة إلى دعم أكسجين، وذلك حسب " صحيفة أخبار اليوم " المصرية.

وأوضح المصدر أن حالتها شهدت تطورات إيجابية في الساعات الماضية، في قت يواصل الأطقم الطبية المشرفة على علاجها، متابعتها، لحين تماثلها للشفاء.

وأصيبت الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس "كورونا"، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، بينهم يسرا وإلهام شاهين.