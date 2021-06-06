"متنمر ومتهور"... برلماني مصري يهاجم محمد رمضان

وقال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، خلال مناقشة مشروع "قانون الصكوك السيادية"، إنه مستاء من تصريحات أحد الفنانين الذي استعرض وجود أموال في منزله أكثر مما في البنوك.
وأشار إلى أنه لا يريد التطرق لذكر هذا الفنان كمثال في مناقشة المشروع، واصفا إياه بـ"الفنان المتنمر المتهور"، لكن رئيس البرلمان الدكتور حنفي جبالي، طالب بحذف جملة "الفنان المتنمر المتهور" من النص.
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وكان محمد رمضان كشف عن تحفظ الدولة المصرية على أمواله المودعة في أحد البنوك، قائلا في مقطع فيديو له: "صحيت النهاردة من النوم على تليفون من بنك "cib"، أبلغني بأن الدولة تحفظت على أموالي، فقلت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم أكتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي، إيه المشكلة يعني".
وأضاف رمضان، أن البنك رد عليه بأنه أراد إخطاره فقط، تفاديا لوضعه في موقف حرج، ليعقب بقوله: "الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة مثلما يضعون أموالا في البنك يضعون أموالا في بيوتهم مستورة، صباح الخير يا مصر".
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