توابع "فيديو البنك" تلاحق محمد رمضان... وتهمة جديدة أمام النائب العام المصري

تقدم المحامي المصري، سمير صبري، ببلاغ إلى النائب العام والأموال العامة العليا في مصر ضد الفنان محمد رمضان، عقب تصريحاته الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب وسائل إعلام مصرية ، قال المحامي سمير صبري، إن "مقطع الفيديو الذي بثه محمد رمضان ورد فيه العديد الاعترافات تشكل أركان جرائم عديدة بقصد إخفاء الأموال والتهرب من الضرائب".

وأوضح المحامي، أن "رمضان ما قاله في الفيديو يعتبر اعترافا صريحا منه بأنه يقوم بإخفاء الأموال الطائلة في منزله حتى لا يسأل عن مصدرها"، متسائلا عن "الشرعية القانونية لمصدر تلك الأموال، وأنه أيضا يقوم بالتهرب من سداد الضرائب المستحقة على تلك الأموال".

واختتم بلاغه ملتمسا "التحقيق" فيما ورد وتحريك الدعوى الجنائية ضد الفنان المصري، وإصدار الأمر بالتحفظ على أمواله ومنعه من السفر خارج البلاد.

وأعلن الفنان المصري، محمد رمضان، يوم الخميس الماضي، قيام الحكومة المصرية بالتحفظ على أمواله المودعة في أحد البنوك.

وصدم رمضان جمهوره بمقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، قال فيه: "صحيت من النوم النهاردة على تليفون من البنك بيقولي الدولة تحفظت على أموالك رديت عليه قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي".