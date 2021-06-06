لاعبا "كونغ فو" يبدعان في أداء حركات قتالية متزامنة... فيديو

يهوي البعض ممارسة الرياضة للحفاظ على جسد صحي، لكن آخرين يتخطون مرحلة الهواة إلى الاحترافية، خاصة في رياضة الـ"كونغ فو"، التي يمتلك المحترفون فيها قدرات بدنية وذهنية عالية.

وتعد هذه الرياضة من الرياضات التي يمكن للهواة والمحترفين ممارستها، لكن كل على طريقته، ففي حين تقتصر مهام الهواة على حركات متواضعة، يبدع المحترفون في إظهار مهارات قتالية فريدة.

© AFP 2021 / PRAKASH MATHEMA مجموعة من الشباب يمارسون رياضة كونغ فو في نيبال

ولا يكون احتراف تلك الألعاب وليد الصدفة وإنما يعتمد على تدريبات طويلة لأشخاص يتمتعون بلياقة بدنية عالية وتركيز ذهني منقطع النظيرة.

وعندما يمتلك لاعب الـ "كونغ فو" تلك المهارات يصبح قادرا على التحكم في كل أجزاء جسده بدقة عالية، كما يظهر في مقطع فيديو نشرته "صحيفة الشعب" الصينية، لاثنين من محترفي تلك اللعبة.

ويظهر في الفيديو لاعبا "كونغ فو" وهما يخوضان معركة شرسة بمهارة عالية تكشف دقة واحترافية في أداء الحركات وتزامن حركات أجسادهم أثناء الهجوم والارتداد على الخصم.