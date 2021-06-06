لاعبا "كونغ فو" يبدعان في أداء حركات قتالية متزامنة... فيديو

وتعد هذه الرياضة من الرياضات التي يمكن للهواة والمحترفين ممارستها، لكن كل على طريقته، ففي حين تقتصر مهام الهواة على حركات متواضعة، يبدع المحترفون في إظهار مهارات قتالية فريدة.
ولا يكون احتراف تلك الألعاب وليد الصدفة وإنما يعتمد على تدريبات طويلة لأشخاص يتمتعون بلياقة بدنية عالية وتركيز ذهني منقطع النظيرة.
وعندما يمتلك لاعب الـ "كونغ فو" تلك المهارات يصبح قادرا على التحكم في كل أجزاء جسده بدقة عالية، كما يظهر في مقطع فيديو نشرته "صحيفة الشعب" الصينية، لاثنين من محترفي تلك اللعبة.
An excellent #KungFu performance needs perfect cooperation. pic.twitter.com/hw39EyrAAV— People's Daily, China (@PDChina) June 6, 2021
ويظهر في الفيديو لاعبا "كونغ فو" وهما يخوضان معركة شرسة بمهارة عالية تكشف دقة واحترافية في أداء الحركات وتزامن حركات أجسادهم أثناء الهجوم والارتداد على الخصم.
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