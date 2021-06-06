إعلامي مصري يطالب الجماهير بالتوقف عن طلب سلف مالية منه.. فيديو

طالب مقدم البرامج المصري شريف مدكور الجماهير بالتوقف عن طلب مبالغ مالية منه على سبيل السلف.

وبحسب فيديو نشره مدكور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد أن رسائل عديدة تصله يوميا يطلب أصحابها مبالغ مالية منه على سبيل السلف.

وقال: "صباح الخير ياريت محدش يبعت يطلب مني إنه يستلف فلوس علشان أنا ضد الموضوع ده، أنا عارف إن الحياة صعبة، بس على قد لحافك مد رجليك شكرًا".

وأكد مدكور في فيديو لاحق أن فكرة طلب سلف مادية لابد أن يسبقها معرفة بالأشخاص، مؤكدا أنه لا يعرف أيا من هؤلاء، وليسوا حتى في قائمة أصدقائه.

وتساءل مدكور: لماذا أعطيك 100 ألف جنيهأاو حتى 50 أو أكثر أو أقل؟.

وكان شريف مدكور قد رد على من عزا هذه الرسائل إلى الفيديو الذي ظهر فيه في أحد المرات وهو يعيش في بيت متميز، مؤكدا أن طلبات السلف تصله من قبل هذا الفيديو.