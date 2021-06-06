"شعرك أصبح شايب وفاتك قطار الزواج".. متابعة تنتقد زارا ابلوشي والأخيرة ترد.. فيديو

ردت الفنانة العمانية زارا البلوشي، على المسيئين إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عيروها بـ"الشيب" في إشارة إلى تأخرها في سن الزواج وعدم قدرتها على تكوين أسرة.

وقالت البلوشي، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، إن "الشيب" أصابها في شعر رأسها منذ أن كانت في الـ16 من عمرها، مشددة على أنها لو وصلت سن الـ50 ولم تجد الشخص المناسب للزواج وتكوين أسرة فلن تتزوج.

وعبرت زارا البلوشي، عن انزعاجها الشديد من تعليق إحدى المتابعات، التي قالت فيه: "شعرك أصبح شايب وفاتك قطار الزواج والإنجاب، نصيحة التفتي شوي لنفسك وكوني أسرة، الأشياء اللي إنتي فيها ما راح تدوم لبكرة لما يتقدم فيكي العمر".

ونوهت زارا البلوشي، بأنها تكتفي بتربية القطط في منزلها، ومضت بالقول: "ترى الزواج مو بقطار، ولو راح القطار الأول بيجيك القطار الثاني".

وشددت على أنها لديها منزل وعائلة وشقيقتها وأولادها والقطط، معقبة أن الزواج ليس شرطا ليكون لديها عائلة.