نجوى كرم تكشف لأول مرة قصة حلم رأته عام 1994 وكان مؤثرا في حياتها... فيديو

كشفت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، اليوم الأحد، لأول مرة قصة حلم رأته عام 1994 وكان مؤثرا في حياتها.

وقالت نجوى كرم، خلال برنامج "الدنيا علمتني" على قناة MBC1، إنها "رأت نفسها في الحلم تطير بين النجوم بفستان أزرق مرصع بالنجوم، وتتراقص وتتمايل بين نجمة ونجمة، وبعد ذلك بدأت معركة نجاحها، ونفذت الفستان بتفاصيله، وغنت به على أهم المسارح، ومنذ تلك اللحظة صارت علاقتها بالنجوم أقوى، وفي ليالي الصيف كان ترى نجمة تشع وتتوهج أكثر من غيرها، ويدور حوار بينها وبين النجمة".

وأضافت أنها "عرفت بوجود علاقة بيننا وبين النجوم، وتعلمت من التطبيق والعمل على الأرض أن حجم ما تريد الحصول عليه من الدنيا يحدد حجم الفاتورة التي تسددها".

يذكر أن نجوى كرم أعلنت عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، عن إحيائها حفلا غنائيا يوم الجمعة 11 يونيو/ حزيران في الرياض، ضمن "حفلات الرياض" من تنظيم شركة روتانا، وبرعاية الهيئة السعودية العامة للترفيه.