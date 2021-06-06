هالة صدقي تهدد زوجها بمنعه من دخول مصر وتكشف أسرارا خطيرة... فيديو

هددت الفنانة المصرية، هالة صدقي، مساء اليوم الأحد، زوجها بمنعه من دخول مصر إذا تحدثت، قائلة: "عندي أسرار خطيرة".

وقالت هالة صدقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنها "رفضت أي حوارات أو أحاديث مع زوجها منذ 7 سنوات، منذ أن غادر حياتها وابناؤها، رافضة أي حديث معه أو مكالمات عن طريق الهاتف"، منوهة إلى أنها ساعدت أبيه على الرغم أنه لم يتواصل معها.

وأضافت، أنها "تعرضت هي وأبناءها منذ 7 سنوات لشتائم بألفاظ مسيئة من قبل زوجها عبر "فيس بوك"، كما أنه تحدث وكشف عن التفاصيل التي تخص البيت، مشيرة إلى أنه رغم طلبها في "بيت الطاعة" إلا أنها لا تعرف عن سبب كل هذه الأحاديث، وأن دينها ليس فيه "بيت طاعة" أو طلاق

وكشفت هالة صدقي، أنه خلال فترة سفر أولادها للمشاركة في بطولة رياضية تم القبض عليهم لأنهم تم منعهم من السفر بسبب منع السفر من قبل والدهم، مؤكدة أنها حاولت تجنيب أولادها هذه المشاكل ولكنها لم تستطيع، متابعة: "معندناش طلاق وجوزي بيتكلم كده عشان الشهرة. ورحمة أمي لو اتكلمت عن جوزي الشعب المصري مش هيدخله مصر".

وكان سامح سامي، زوج الفنانة المصرية، هالة صدقي، والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن انفصاله عنها وسعيه لإنهاء أوراق الطلاق، عن طريق رفع محاميه لقضية في المحاكم المصرية.

وتحدث سامح سامي، خلال تسجيل نشره عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، الشهر الماضي وقال في نهاية الفيديو، "بطلقك قدام الناس وقدام العالم كله، متلزمنيش تكوني زوجتي، وفي نفس اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دي، فيه محامي في مصر شغال في قضية الطلاق".

من جهتها، علقت الفنانة المصرية هالة صدقي على استدعاء زوجها سامح سامي لها إلى "بيت الطاعة" بعدما طلقها على الهواء مباشرة من أمريكا.

ونشرت الفنانة، على حسابها بموقع "إنستغرام"، صورة من إنذار الدخول إلى الطاعة الذي تلقته على يد محضر. وعلقت هالة صدقي بأسلوب ساخر قائلة: "خبر سيء لكل اللي تقدموا لي فالزوج طلبني في بيت الطاعة، مع إنه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه وصحيح هو في أمريكا وأنا في مصر فشكلها هتكون طاعة on line".

وأضافت: "أستأذنكم علشان أنزل أشتري الطشت والجلابية، بس حد عارف ممكن أجيب الولاد ولا لا، مقوله غراب البين طلعت كذب مفيش فراق ولا حاجة، بلاغ للعرسان لما أفض الاشتباك هنعمل طلبات جديدة المسخرة بعينها".