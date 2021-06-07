مصادرة سفينة نوح العملاقة في بريطانيا

قامت سلطات خفر السواحل البريطانية، يوم أمس الأحد، باحتجاز "سفينة نوح" العملاقة الراسية على سواحل مدينة اسبويتش تاون في بريطانيا.

وذكر موقع "9news" البريطاني أن السلطات البريطانية اتخذت هذا القرار بسبب شكاوى تم تقديمها ضد صاحب السفينة العملاقة التي يزيد طولها عن 70 مترا، بالإضافة إلى عدم وجود وثائق رسمية وقانونية تؤكد صلاحيتها للإيجار.

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وأشار الموقع إلى أن السفينة الراسية على سواحل مدينة اسبويتش تاون البريطانية، وذلك بعد انتقالها عبر بحر الشمال من هولندا.

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واشتكى السكان المحليون لسلطات المدينة من "العملاق" بالقرب من الساحل بسبب إفساده منظر البحر.

وتتميز السفينة باحتوائها على متحف عائم بداخله منحوتات لشخصيات توراتية.