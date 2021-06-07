تطور في اتهام الشاعر أيمن بهجت قمر بالتهرب من ضرائب بقيمة نصف مليون جنيه

أصدرت محكمة جنح التهرب الضريبي، في منطقة التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الاثنين، قرارا جديدا بشأن اتهام الشاعر الغنائي والمؤلف المصري، أيمن بهجت قمر، بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة نصف مليون جنيه.

وقررت المحكمة تأجيل جلسة محاكمة قمر إلى تاريخ 12 يوليو/ تموز المقبل، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

وكان المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ "أيمن بهجت قمر"، اتهم بالتهرب من دفع 513 ألف جنيه من الضرائب المستحقة على الأغاني والمؤلفات الغنائية في الفترة من 2009 حتى 2013.

يشار إلى أن أيمن بهجت قمر هو نجل الكاتب المسرحي الراحل، بهجت قمر، مؤلف المسرحية الشهيرة "ريا وسكينة" التي عرضت في ثمانينيات القرن الماضي، ومن بطولة شادية وسهير البابلي وعبد المنعم مدبولي وأحمد بدير.

كما يعد قمر من أبرز الشعراء المتواجدين على الساحة الغنائية العربية في الوقت الحالي، وتعاون مع العديد من أبرز المطربين، من أبرزهم المطرب المصري، عمرو دياب والمطرب الإماراتي، حسين الجسمي ونانسي عجرم.

وحصد قمر نجاحا كبيرا من أغنيته "بالبنط العريض"، العام الماضي، من غناء حسين الجسمي، التي حققت ملايين المشاهدات على موقع "يوتيوب".

كما قام أيمن بهجت قمر بتأليف العديد من الأفلام السينمائية الناجحة، منها "آسف على الإزعاج" من بطولة أحمد حلمي، و"من 30 سنة" للفنان أحمد السقا، و"البدلة" من بطولة تامر حسني.