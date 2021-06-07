أغنى رجل في العالم يحقق حلم طفولته بالذهاب إلى الفضاء على متن صاروخ يملكه

أعلن الملياردير الأمريكي، جيف بيزوس، اليوم الاثنين، إنه سيطير على متن أول رحلة ركاب لشركته "Blue Origin"، التي تخطط لإطلاقها في 20 يوليو/ تموز المقبل.

وقال أغنى رجل في العالم، عبر مقطع فيديو نُشر على حسابه في منصة "إنستغرام": "أريد أن أذهب في هذه الرحلة، لأنه الشيء الذي كنت أرغب في القيام به طوال حياتي".

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ومن المقرر أن يصطحب معه شقيقه مارك، وكذلك الشخص الذي سيفوز بالمزاد الذي سيقام لنيل أحد المقاعد. بلغ أعلى عرض 2.8 مليون دولار حتى صباح الاثنين وقبل خمسة أيام من إغلاق المزاد، بحسب شبكة "سي إن بي سي".

من جانبه قال مارك بيزوس في الفيديو: "لم أكن أتوقع منه حتى أن يكون على متن الرحلة الأولى. يا لها من فرصة رائعة، ليس فقط لخوض هذه المغامرة ولكن للقيام بها مع أعز أصدقائي".

نظام السياحة الفضائية التابعة لشركة "بلو أوريغن"، هو صاروخ يحمل كبسولة إلى حافة الفضاء الخارجي، وسبق أن حلق في أكثر من 12 رحلة تجريبية ناجحة دون ركاب، ويعرف باسم "نيو شيبرد".

صُمم الصاروخ لنقل ما يصل إلى 6 أشخاص في رحلة عبر الفضاء، ووصلت الكبسولات في الرحلات التجريبية السابقة إلى ارتفاع يزيد على 340 ألف قدم (أكثر من 100 كيلومتر).

تحتوي الكبسولة على نوافذ ضخمة لمنح الركاب فرصة لمشاهدة الفضاء الخارجي عن كثب، ويمكن للركاب قضاء بضع دقائق من انعدام الجاذبية قبل العودة إلى الأرض مباشرة.