هل هذه فعلا صورة دلال عبد العزيز في العناية المركزة؟

وأكد مصدر مقرب، أن هذا غير صحيح لأنه غير مسموح بزيارة الفنانة من الأساس إلا لابنتيها دنيا وإيمي، وهناك قيود مشددة من إدارة المستشفى على طاقم التمريض والفريق الطبي.

من جهتها، قالت "مجلة سيدتي نت" إن الصور المتداولة مجرد "سكرين شوت" من تقرير عرض مؤخرا عن حالة فيروس "كورونا" في مصر، مشيرة إلى أنه تم عرض صورة معتمة لسيدة من داخل العناية المركزة تتنفس عبر ماسك الأكسجين، ولكنها ليست النجمة دلال عبد العزيز.

رغم التحذيرات المتكررة من أسرة الراحل #سمير_غانم بعدم تداول الشائعات حول الحالة الصحية لـ #دلال_عبد_العزيز، شهدت مواقع التواصل انتشارًا لصورة قيل إنها الأولى للفنانة من داخل العناية المركزة، فما حقيقة هذه الصورة؟https://t.co/NcxGKkqzgf — مجلة سيدتي (@sayidatynet) June 7, 2021

وكانت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم نشرت صورة لأسرتها على حسابها على موقع الصور الشهير "إنستغرام"، موجه الشكر للجميع. وظهرت في الصورة، إيمي ودنيا وهما طفلتين، إلى جانب والدهما الممثل الراحل سمير غانم، ووالدتهما الممثلة دلال عبد العزيز.

وقالت دنيا في تعليقها على الصورة إن دلال لا تزال في العناية المركزة، على خلفية إصابتها الشهر الماضي بفيروس كورونا، هي وزوجها الراحل سمير غانم، وأضافت دنيا أن حالتها الصحية لا تسمح بإبلاغها بخبر وفاة سمير غانم، الذي توفي الشهر الماضي.

وأصيبت الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس "كورونا"، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، بينهم يسرا وإلهام شاهين.