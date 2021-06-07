السجن عامين لسارة الطباخ في قضية تبديد أموال محمد الشرنوبي

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الاثنين، غيابيا بتأييد حكم حبس سارة الطباخ، المنتجة الخاصة بالمطرب والممثل المصري، محمد الشرنوبي، عامين مع الشغل.

وألزمت المحكمة الطباخ بالتعويض المالي والمصاريف لثبوت إدانتها في التهمة المنسوبة إليها، وهي تبديد أموال محمد الشرنوبي وخيانة الأمانة بموجب توكيل رسمي، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

كانت المحكمة قضت بحبس سارة الطباخ 9 سنوات غيابيا بتهمة تبديد أموال محمد الشرنوبي وخيانة الأمانة، لتقوم بمعارضة الأحكام لعدم علمها.

لكن بعد أن استمعت المحكمة لأقوال المتهمة، قضت المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 17 مايو/ أيار الماضي بتأييد أحكام السجن.

يذكر أن سارة الطباخ كانت قد تقدمت ببلاغ في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تطلب فيه تحرير محضر بعثورها على دراجة نارية "سكوتر" مسروقة منها داخل أحد الكومباوندات في مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة.

وقد أشارت التحريات إلى أن المنتجة سارة الطباخ ذكرت في محضر الشرطة أنها أثناء تواجدها في كمباوند "بالم باركس" بشارع مدينة مبارك لزيارة أصدقائها ومغادرتها اكتشفت "سكوتر" مسروقة منها منذ 8 أشهر.

وقالت: إنها لم تحرر محضرا وقت اكتشافها سرقة الـ"سكوتر" وعندما شاهدته في الكمباوند سألت أفراد الأمن عن مالكه فأخبروها أنه لمحمد الشرنوبي، ووجهت له تهمة السرقة.

جدير بالذكر أنه وقبل الاتهام بالسرقة وتحديدا في يوليو 2020 وجهت سارة الطباخ، تحذيرا للشرنوبي، من إصدار بيانات خاطئة حول طبيعة علاقته بشركتها الإنتاجية.

وأكدت الطباخ في بيان رسمي صادر عن شركتها "إيرث برودكشن" أنه لا يحق للشرنوبي العمل دون موافقتها لأنها الوكيل الحصري له.

وجاء في البيان: "تحذر شركة إيرث برودكشن المدعو محمد الشرنوبي، من إصدار بيانات خاطئة حول طبيعة علاقته بشركة إيرث برودكش، الذي يرتبط معها بعقد حصري، لا يجوز الاتفاق أو التوقيع علي أي منتج فني أو إعلاني أو حتى الظهور الإعلامي، إلا بموافقة الشركة سواء بأجر أو بدون أجر".