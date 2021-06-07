ماذا قال حكيم في أثناء تلقي لقاح كورونا؟.. فيديو

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما نشره الفنان المصري حكيم عبر حسابه على موقع التواصل إنستغرام من مقطع فيديو يظهره أثناء تلقيه لقاحا مضادا لفيروس كورونا.

وبحسب الفيديو علق حكيم على تلقيه اللقاح تعليقا أضحك الطاقم الطبي الذي كان يشرف على إعطائه اللقاح.

View this post on Instagram A post shared by Hakim (@hakimofficial)

وقال وهو ينظر للكاميرا: "طبعا زي ما انتم شايفين جاري التطعيم دلوقتي مع إني مش ناقص طعامة، بس هما مصرين".

وعبر حسابه على إنستغرام نشر حكيم الفيديو معلقا عليه بأنه قدم من أجل الحجز لتلقي اللقاح، يوم 2 إبريل/ نيسان الماضي، لافتا إلى أن الرسالة وصلته أم.

وتوقع حكيم أن تكون الأعداد كبيرة، معللا بأن المسألة خطيرة "بدليل اني مش ناقص طعامة ورايح اتطعم تاني أهو ههههه."