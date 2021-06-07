مروحية عسكرية تصطاد هدف لا يراه الطيار... فيديو

تتميز المروحيات عن الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة بقدرتها على الهبوط والإقلاع في أي مكان والتوقف في الجو إذا تتطلب الأمر ذلك.

ورغم أنها لا تمتلك السرعة الخارقة التي تتميز بها بعض الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة، إلا أن قدرتها على الوقوف في الجو يعد من أهم المميزات التي يعتمد عليها العسكريين في العديد من المهام الحربية مثل الإنزال الجوي للقوات خلف خطوط العد.

تحدي اصطياد خزان مسحوق الحليب بطائرة هاربين Z-20.

استخدم تشانغ شيانغ، طيار من منطقة التبت العسكرية، طائرة من طراز هاربين Z-20 لإكمال التحدي المتمثل في وضع الخطاف الحديدي في خزان مسحوق الحليب.

يجب أن يتعاون الطيار مع الميكانيكي دون رؤية موضع خزان مسحوق الحليب.

(الصين المتنوعة) pic.twitter.com/UqcuJpHZAI — CGTN Arabic (@cgtnarabic) June 7, 2021

ويضاف إلى المهام الحربية التي تقوم بها المروحيات يمكن لبعضها أن يشترك في مسابقات ترفيهية للكشف عن مدى الدقة والكفاءة التي يمتلكها قائد الطائرة.

ويظهر ذلك في مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية، على "تويتر" لمروحية عسكرية صينية تقوم بالتقاط إناء أسطواني الشكل عن طريق حبل معلق في الجزء السفلي من الطائرة.

ويظهر الفيديو كيف استطاع الطيار تحديد موقع الإناء ووضع الحبل بداخله رغم وجود في مكان لا يمكن للطيار رصده من داخل الطائرة، حيث تم إنجاز المهمة عن طريق التوجيه الخارجي بصورة تكشف مدى المهارة والاحترافية التي يتمتع بها قائدها.