محمد رمضان يثير الجدل بظهور جديد... صور

آثار الفنان المصري، محمد رمضان، الجدل، في ظهور جديد، مساء أمس الاثنين، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر محمد رمضان صورا له برفقة أبنائه عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، "ظهر فيها وهو في منزله مع أبنائه حيث كان يجلس على الأرض وحوله ابنه وابنته، فيما كان وابنه عاريين في الصور"، وهو ما أحدث تفاعلا واسعا.

وعلق رمضان على الصور، قائلا: "ربنا يحفظلي أولادي ويحفظلكم أولادكم".

وأعلن الفنان المصري، محمد رمضان، يوم الخميس الماضي، قيام الحكومة المصرية بالتحفظ على أمواله المودعة في أحد البنوك.

وصدم رمضان جمهوره بمقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، قال فيه: "صحيت من النوم النهاردة على تليفون من البنك بيقولي الدولة تحفظت على أموالك رديت عليه قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي".