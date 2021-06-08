أغنية جزائرية تحقق أكثر من 230 مليون مشاهدة على يوتيوب

ويدور الحديث عن أغنية "ما شافوهاش" التي أداها الفنان "موح ميلانو"، ولامست قلوب الملايين.

وكان فيديو كليب الأغنية الذي أخرجه أمين بومدين، أحد عوامل نجاحها، حيث يدور في قالب اجتماعي ويحكي عن طفل فقير يموت والده وهو في سن صغير ويضطر للعمل إلى جانب الدراسة كي يعيل أمه وشقيقته الصغرى، وصولا إلى تحقيق أحلامه، وهو مازال يحتفظ بمسبحة أعطاها له والده وهو على فراش المرض.

الأغنية التي أرجع الكثيرون نجاحها الساحق إلى تطرقها لمواضيع من عمق المجتمع الجزائري، طرحها "موح ميلانو" على قناته الرسمية في موقع يوتيوب بتاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية.