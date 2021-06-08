الصحة الإسرائيلية تنشر "قوسا غذائيا" للتخلص من السمنة

نشرت وزارة الصحة الإسرائيلية توصيات غذائية محدثة، تتكيف مع مطبخ البحر الأبيض المتوسط ​​وأيضا مع اتجاه السمنة الذي اشتد خلال فترة كورونا، وأدى إلى زيادة متوسطها 5 كغم بين الإسرائيليين.

وأصدرت وزارة الصحة قوسا غذائيا جديدًا يتكيف مع مطبخ الشرق الأوسط، بحسب موقع "واللا" العبري.

يتم تقسيم قوس قزح وفقا لتكرار الاستهلاك الموصى به للأطعمة المختلفة. يحتوي القوس الأخضر على مجموعة متنوعة من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة - التي يمكن تناولها دون قيود؛ ويحتوي الأصفر على 3 مجموعات غذائية - زيت الزيتون/ الطحينة / المكسرات والبقوليات والحليب وبدائلها - والتي ينصح بتناولها كل يوم.

ويحتوي القوس البرتقالي على أطعمة يجب أن تتنوع على أساس أسبوعي، ويحتوي الوردي على لحم بقري نيء يجب تناوله.

إذا كنت تأكل اللحوم، فالنصيحة هي عدم تناول أكثر من 300 غرام أسبوعياً، حفاظاً على الصحة والاستدامة.

ويحتوي القوس الأحمر المقلوب على منتجات لا يوصى باستهلاكها على الإطلاق. تتميز هذه المنتجات بمستويات عالية من الدهون المشبعة والصوديوم والسكر ودرجة عالية من المعالجة، كالمأكولات السريعة واللحوم المصنعة والمشروبات الغازية.

تعتمد المبادئ التوجيهية الغذائية في الغالب على الأطعمة النباتية، حيث أن النظام الغذائي المتنوع القائم على النبات مفيد للإنسان والبيئة.

يشمل هذا النظام الغذائي الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور وتناول الأطعمة الحيوانية بشكل معتدل أسبوعيا.