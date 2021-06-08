لحظات مؤثرة للقاء معتقل أردني بعائلته بعد 20 عاما في السجون الإسرائيلية... فيديو

لحظات مؤثرة نقلتها عدسات الكاميرات للقاء الأردني عبد الله نوح أبو جابر بعائلته عقب إفراج إسرائيل عنه، بعد 20 عاما قضاها في سجونها.

اللقاء الذي بثته قناة "المملكة" الأردنية، وثّق استقبال أفراد العائلة وعشرات الأردنيين للمعتقل المفرج عنه على جسر الملك حسين شمالي المملكة.

ويظهر في المقطع سيدة ورجل لم يتضح ما إن كانا شقيقي أبو جابر وهما يعانقانه بقوة فيما تنساب دموعهما، وسط انطلاق الزغاريد في الأرجاء تعبيرا عن الفرحة.

شاهد | اللحظات الأولى لوصول المعتقل عبدالله أبو جابر المفرج عنه إلى الأراضي الأردنية #الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/bmM5CTHbJg — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) June 8, 2021

وكما ظهر أبو جابر في مقطع مصور آخر وهو يبدي دعمه للمقاومة الفلسطينية في مواجهة إسرائيل.

الأسير الأردني عبدالله أبو جابر حرا بعد 20 عاما ونصف قضاها في سجون الاحتلال.#فلسطين #الأردن pic.twitter.com/tjDCQ24Jkf — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 8, 2021

وأفرجت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، عن المعتقل الأردني عبد الله نوح أبو جابر بعد 20 عاما قضاها في سجونها.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية في بيان إن "سلطات الاحتلال أفرجت عن أبو جابر (44 عاما) من مخيم البقعة قرب عمان، وسلمته الى السلطات الأردنية".

وكانت السلطات الإسرائيلية قد اعتقلت أبو جابر بدعوى المقاومة خلال انتفاضة الأقصى عام 2000، وحكم عليه بالسجن 20 عاما.

وتقول إسرائيل إن أبو جابر نفذ، في 28 ديسمبر/كانون الأول 2000، هجوما بعبوة ناسفة استهدف حافلة إسرائيلية في مدينة تل أبيب أسفر عن إصابة 14 شخصا، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وكان أبو جابر وهو أردني ينحدر من عائلة فلسطينية لاجئة قد وصل إلى إسرائيل قبل عام 2000 بتصريح لغرض العمل.

وبالإفراج عن أبو جابر، يبقى 20 معتقلا أردنيا في السجون الإسرائيلية، بعضهم من أصول فلسطينية.