دراسة: تناول 4 فناجين قهوة يوميا يهدد البصر

تحذر دراسة أمريكية جديدة من أن شرب 4 فناجين قهوة في اليوم قد يضاعف من خطر الإصابة بمرض يهدد البصر.

وذكرت الدراسة التي أجريت في مستشفى "ماونت سيناي" في مدينة نيويورك الأمريكية أنه يمكن لأربعة فناجين من القهوة يتم تناولها يوميا أن تضاعف خطر الإصابة بـ"الغلوكوما، الذي يهدد البصر بأربعة أضعاف بين أولئك الذين لديهم استعداد وراثي تجاه ارتفاع ضغط العين، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال مؤلف الورقة البحثية وطب العيون، لويس باسكوال، من المستشفى: "لقد نشرنا سابقا بحثا يشير إلى أن تناول كميات كبيرة من الكافيين يزيد من خطر الإصابة بالغلوكوما ذات الزاوية المفتوحة عالية التوتر بين الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من المرض".

وتابع: "لكن في هذه الدراسة، أظهرنا أن العلاقة العكسية بين تناول الكافيين المرتفع والزرق كانت واضحة فقط بين أولئك الذين لديهم أعلى درجات المخاطر الجينية لارتفاع ضغط العين".

وللتوصل إلى هذه النتيجة، قام الباحثون في المستشفى بدراسة البيانات الصحية وعينات الحمض النووي لأكثر من 120 ألف بالغ تتراوح أعمارهم بين 39 و73 عاما.

كما أجرى الأطباء استطلاع رأي لكل مشارك في الدراسة حول نظامه الغذائي، مع تركيزهم على عدد المشروبات التي تحتوي على الكافيين التي يشربونها ومقدار الطعام الذي يحتوي على الكافيين الذي يتناولونه يوميا.

كما تم طرح أسئلة في الاستطلاع حول جودة نظرهم، بما في ذلك ما إذا كانوا يعانون من الغلوكوما أو إذا كان لديهم تاريخ عائلي لهذه الحالة، وبعد ثلاث سنوات من الدراسة، خضع كل شخص لفحص العين بما في ذلك فحوصات ضغط العين.

وبحث الفريق في البداية العلاقة بين تناول الكافيين وضغط العين والزرق الذي أبلغ عنه المشاركون بأنفسهم، قبل تقييم ما إذا كانت البيانات الجينية قد غيرت هذه العلاقة.

وتوصل الباحثون في النهاية إلى أن تناول كميات كبيرة من الكافيين لا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بضغط العين بشكل عام، ولكنه خطير على الذين لديهم استعداد وراثي أقوى للإصابة بالغلوكوما، إذ وجدوا أن أولئك الذين استهلكوا أكبر قدر من الكافيين يوميا (أكثر من 480 ملليغرام) أي ما يقارب 4 فناجين من القهوة، كان لديهم ضغط داخل العين 0.35 ملليمتر زئبق أعلى من أقرانهم.

كما اكتشفوا أن أولئك الذين لديهم أعلى مستوى من المخاطر الوراثية والذين تناولوا أكثر من 321 ملليغرام من الكافيين (حوالي 3 فناجين من القهوة) يوميا لديهم معدلات الغلوكوما أعلى بمقدار 3.9 أضعاف من أقرانهم الذين لديهم قدر ضئيل من الكافيين أو كانوا معرضين لخطر وراثي أقل.

وخلص فريق الدراسة وفقا لنتائجها أن الأفراد الذين لديهم تاريخ عائلي قوي للإصابة بمرض الغلوكوما سيكون من الأفضل لهم تقليل تناول الكافيين يوميا، وهي المادة الموجودة في القهوة.

والغلوكوما هي عبارة عن مجموعة من أمراض العيون التي يتلف فيها العصب البصري أو الشبكية، وتنتج عادة لتراكم ضغط "داخل العين".

وبحسب المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية، فإن الغلوكوما يمثل 10% من جميع حالات العمى المسجلة في بريطانيا.