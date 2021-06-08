ممثل مصري: بعض الفنانين لديهم كتائب إلكترونية ويركبون الترند بالفلوس

كشف فنان مصري عن امتلاك بعض من زملائه كتائب إلكترونية للنيل من خصومهم في الوسط الفني، وأن آخرين يتصدرون الترند مقابل دفع مبالغ مالية.

وقال الفنان أحمد رزق، خلال ندوة نظمتها صحيفة "المصري اليوم"، إن علاقته بالسوشيال ميديا غير جيدة رغم كونها مهمة جدًا بالنسبة له كفنان، مشيرا إلى أن الكثير مما يحدث عليها "غير حقيقي".

وقال رزق إن هناك كتائب إلكترونية لفنانين للهجوم على آخرين، فيما يستخدمها بعضهم في رفع مشاهدات عمل.

وأشار إلى أن "شراء التريند بات أمرا سهلا ومعلنا للجمهور، وحتى شراء المتابعين أصبح بالفلوس".

وكشف رزق الذي يتابع أكثر من 2 مليون صفحته على موقع فيسبوك، أن شخصا عرض عليه زيادتها بمليون متابع آخر مقابل مبلغ من المال، لكنهم غير حقيقيين.