فيديو جديد لمحمد رمضان

وفي الفيديو ظهر رمضان بصحبة مجموعة من أصدقائه في مصعد وهو يرتدي الكمامة الطبية، ويردد مع كلمات أغنيته الجديدة.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

ويقول المقطع الذي شاركه رمضان: "مبنمشيش جنب الحيط إحنا بنمشي في وسط الشارع.. مبخافش من التخبيط لو في كلكس أعمل مش سامع.. لو طلبت بيع حنبيع عمرنا يوم ما حنشتري بايع..على الأرض نفسنا طويل وبنلعب للوقت الضايع".

وكتب رمضان عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" برفقة الفيديو، سائلا متابعيه: "جاهزين لأغنية ثابت؟ فيديوهاتكم على أغنية ثابت أداء جبار معجون بالحماس عاااااش يا رجالة.. ثقة في الله نجاح".

وكان رمضان قد نشر من قبل مقطعا من الأغنية يقول: "ثابت مش عاوز حركة ثابت، على المبدأ ثابت ثابت، على كدة من فترة ثابت، على وضعي أنا ثابت ثابت".