7 أشياء تسبب زيادة في الوزن خلال 24 ساعة

هل استيقظت صباحا وتفاجأت بزيادة في وزنك؟ إن كانت الإجابة بنعم، فربما تناولت واحدا من عدة أطعمة ومواد غذائية أثناء الليل.

ويتصدر الملح والسكر قائمة الأطعمة الأكثر تسببا في زيادة الوزن خلال فترة وجيزة، ويطلق عليهما السموم البيضاء، ويتسببان كذلك في الإصابة بأمراض القلب والشرايين، والعديد من الأمراض الأمراض الأخرى.

الكثير من الملح

تبدو الحبوب البيضاء والمالحة بريئة ظاهريا، وصحيح أن الملح لا يحتوي على سعرات حرارية، لكن تأثيره على الوزن مهم بشكل خاص.

يمتص الملح السوائل ويجعلنا نأكل أكثر ويساهم في زيادة الوزن. هل أفرطت في تناول الملح؟ لا تتفاجأ أنك تزن أكثر في اليوم التالي وتشعر أيضًا بالانتفاخ بعد الفشار المالح أو الأحمر المالح أو الوجبات الخفيفة المصنعة والمقرمشات أو حتى المخللات.

تناول السكر

صديق الملح، لكنه على الجانب الآخر من الطعم، يحتوي في الواقع على عدد غير قليل من السعرات الحرارية. إذا لم تذهب إلى التدريب بعد تناول كعكة أو آيس كريم أو حلوى تحتوي على السكر، فمن المحتمل أن ينضم السكر إلى مخازن الدهون في الجسم، خاصة إذا تم تناوله في الليل، عندما يكون الجسم بالفعل أقل حركة وحرقا.

السكر هو أكبر مرض في يومنا هذا، وقد لا يحتوي على دهون، ولكن بمجرد أن يمتصه الجسم إلى حد كبير، فإن الجسم يبقيه على الفور في مخازن الدهون لدينا.

الأقراص والمكملات الغذائية

هناك عدد غير قليل من الأدوية والمكملات التي تجعل الجسم يخزن السوائل والسموم مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن. قبل تناول أي أقراص ومكملات من أي نوع، يُنصح باستشارة الخبراء المعنيين بعد إجراء اختبارات الدم.

الإمساك

الإمساك خطير على الصحة ويسبب الشعور بالثقل والسمنة. إذا كنت تعاني من الإمساك، فقد يكون لديك نقص في الألياف والسوائل الغذائية، أو أنك تتناول الكثير من الوجبات السريعة أو تمارس تمارين رياضية أقل.

أضف الخضار والفواكه إلى قائمتك واستبدل الإفطار بعصائر الخضار والفواكه أو وجبة فواكه على معدة فارغة.

منتجات الحمية

هل تشرب الكثير من عصائر الحمية أو تأكل الكثير من منتجات النظام الغذائي مثل الزبادي والحلويات القابلة للدهن التي تحتوي على سكريات صناعية؟ هذه المواد تترجم في الجسم إلى سكر، والإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي أيضا إلى الانتفاخ والسمنة. وأكثر من ذلك وُجد أن بدائل السكر تشكل خطرا على الصحة ولا ينصح باستهلاكها.

الكربوهيدرات في المساء

تعتبر وظائف الكربوهيدرات ضرورية للغاية بالنسبة لنا، ومن بين الأدوار المهمة إنتاج الطاقة من تكسير الجلوكوز.

في الواقع، يتم تقسيم الكربوهيدرات في أجسامنا إلى سكريات، والتي نستخدمها لتوليد الطاقة. لذلك، يُنصح بتناول الكربوهيدرات في الساعات الأولى من اليوم، عندما لا نزال نشيطين، واستخدام هذه الطاقة في التمارين واحتياجات الجسم الأساسية أثناء ساعات الاستيقاظ.

الشخص الذي يأكل الكربوهيدرات في المساء مثل بعض المعكرونة ثم يستلقي على الأريكة، لم يعد يحرق سعرات وبالتالي يذهب السكر الذي يتحلل لمخازن الدهون في الجسم.

مصدر هرموني

هذه الجزئية تخص النساء وحدهن: هل حدث أن اكتسبت وزنا في منتصف الشهر ولم تفهمي كيف أضفت كيلو أو اثنين إلى وزنك؟ أثناء فترة التبويض قد تحدث زيادة في الوزن تقل بعد تلك الفترة وأحيانا بعد الحيض فقط. هذه عادة سوائل، لا داعي للذعر. بالإضافة إلى ذلك، حتى في بداية الحمل ستلاحظين مثل هذه الزيادة التي لا تتعلق بعد بحجم الجنين.