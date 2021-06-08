مرام البلوشي تدخل العناية المركزة... هل أصيبت بجلطة في القلب؟... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، أنباء عن إصابة الفنانة الكويتية، مرام البلوشي، بجلطة في القلب، وذلك بعد أن نشرت شقيقتها، هند البلوشي، مقطعا مصورا لها من داخل إحدى المستشفيات.

ونفت مي البلوشي في تصريحات لـصحيفة "الراي" الكويتية أنباء إصابة شقيقتها بجلطة في القلب، مؤكدة أنها دخلت غرفة العناية المركزة بسبب ارتفاع الإنزيمات لديها.

وأوضحت أن شقيقتها أصيبت بوعكة صحية إثر تعرضها لتعب وإرهاق شديدين أثناء تصوير دورها في مسلسل "ملاك رحمة"، ما تسبب في نقلها إلى المستشفى الأميري، وهناك خضعت لعدد من الفحوصات الطبية، واتضح إصابتها بجلطة في القلب، وأعطاها الأطباء إبرة سيولة لموازنة الإنزيمات، وبناء عليه سيتم اتخاذ قرار إما ضرورة إجراء قسطرة أم لا.

وأكدت مي البلوشي أن الحالة الصحية لشقيقتها مستقرة في الوقت الحالي.

كما نفت الفنانة الكويتية، هند البلوشي، تعرض شقيقتها مرام لجلطة بالقلب، وكتبت عبر خاصية "الستوريز" على حسابها على "إنستغرام": "مرام لم تتعرض لجلطة حبايبي بس الأنزيمات مرتفعة وتعبت، دعواتكم".

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وتمنى عدد من الفنانين الشفاء لمرام البلوشي، ومنهم الفاشينيستا العراقية المقيمة في الكويت، دانا الطويرش، التي نشرت صورة للبلوشي عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وغردت معها: "اللهم اشفها شفاءً ليس بعده سقماً أبداً، اللهم خذ بيدها، اللهم احرسها بعينيك التي لا تنام، اللهم البسها ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل".

#مرام_البلوشي . . اللهم إشفها شفاءً ليس بعده سقماً أبداً اللهم خذ بيدها اللهم أحرسها بعينيك التى لا تنام.. اللهم إلبسها ثوب الصحة و العافية عاجلاً غير اجل .. pic.twitter.com/r44FqHISAN — ‏ᴰᵀ دانا الطويرش (@Daneeda_t) June 7, 2021

كما شارك الفنان الكويتي، داوود حسين، صورة لمرام البلوشي عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وطلب الدعاء لها.

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يشار إلى أن مرام البلوشي أجرت قسطرة في القلب في عام 2019، وذلك أثناء تواجدها في مصر لتصوير مسلسل "دفعة القاهرة"، ثم عادت إلى الكويت وبعد نيلها قسطا من الراحة.

وفي مقابلة تلفزيونية أجريت معها في نيسان/ أبريل الماضي، تطرقت البلوشي إلى تجربة إصابتها بجلطة في القلب، موضحة أنها تحاول أن تتناسى هذه التجربة القاسية، التي قضت بسببها 5 أيام بالعناية المركزة بالمستشفى.

وأشارت إلى أن نظرتها للحياة تغيرت كليا بعد هذه التجربة المرضية الصعبة، موضحة أنها في لحظة لم تكن تستطيع حتى التنفس، لذلك تغيرت أمور الدنيا كلها في عينيها.