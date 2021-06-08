ما هي الفوائد الصحية لبذور الشمام؟

يعد الشمام من الثمار التي يتناولها البشر بكثرة لاحتوائها على ألياف كثيرة تمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية وأبرزها حمايته من العطش ودعم صحة القلب والأوعية الدموية.

كما يحتوي الشمام على الكثير من الفيتامينات ومنها فيتامين "إيه"، إلا أن هناك أشياء مهمة يتم التخلص منها دون معرفة فوائدها الصحية المتنوعة وهي بذور الشمام، بحسب ما ذكره " موقع هيلث بينيفيت تايمز " الأمريكي.

ويقول الموقع إن بذور الشمام تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية منها أنها تعد مصدر مهم جدا للبروتين النباتي، إضافة إلى الدهون والكربوهيدرات.

كما تحتوي بذور الشمام على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين "إيه - سي - إي"، إضافة إلى احتوائها على العديد من المعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم"، كما أن تناولها يساهم في الحد من مخاطر تطور الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وتساهم الأحماض الدهنية التي تحتوي عليها بذور الشمام في دعم وظائف القلب والأوعية الدموية.

ومن فوائد بذور الشمام أنها تساهم في زيادة حماية الأسنان ودعم عملية النمو الخاصة بالأظافر والشعر، إضافة إلى أنها تلعب دورا في عملية إنقاص الوزن.

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ومن فوائد بذور الشمام أيضا أنها تعد من الأغذية التي تعمل على تنظيف القولون والتخلص من بواقي الهضم، بصورة تنعكس إيجابا على صحة الجسم.