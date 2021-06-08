يسبق العدائين في مسابقات الجري... فيديو لمصور صيني من نوع خاص

يعد التصوير من المهن التي ينطوي تحت صفوفها فئات كثيرة من الهواة، لكن اللقاطات المميزة لا يمكن التقاطها إلا بواسطة مصور محترف، خاصة في المجالات الرياضة، التي يتطلب بعضها تمتع المصور بلياقة بدنية عالية.

ويتطلب احتراف مهنة التصوير بذل الكثير من الجهد والتدريب على يد خبراء حتى يتمكن المصور من أداء مهمته بنجاح

ورغم اشتراك جميع المصورين في مجموعة من القواعد الأساسية الخاصة بالمهنة، إلا أن طبيعة المهام التي يكون عليهم تغطيتها تفرض عليهم تلقي تدريبات خاصة.

فعلى سبيل المثال يكون التصوير العسكري له قواعد خاصة لالتقاط الصور أثناء المعارك الحربية، بينما يكون تصوير المسابقات الرياضية بحاجة إلى إلمام بطبيعة الألعاب التي يتم تغطيتها، وفي بعض الأحيان يتطلب لياقة بدنية عالية.

ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مصور من نوع خاصة وصفته بـ "البطل"، مشيرة إلى أنه شارك في مسابقة جري المئة متر، ليتمكن من التقاط مشاهد للاعبين أثناء تقدمهم.

ويظهر في الفيديو المصور الصحفي متقدما على العدائين خلال تقدمهم، ممسكا الكاميرا في إحدى يديه بينما يواصل الجري بسرعة كبيرة أمامهم.