لحظة سقوط سيارة داخل حفرة عملاقة… فيديو

شهدت إحدى الطرق العامة في الصين حادث اختفاء سيارة داخل حفرة عملاقة ظهرت فجأة أثناء انطلاقها بسرعة، بينما تقول السلطات المحلية إن الأمطار الغزيرة هي السبب وراء حدوثها.

وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية إن الحادث، على إحدى الطرق شرقي الصين، لم يتسبب في موت قائد السيارة، حيث تمكن المارة الذين تجمعوا في موقع الحادث من إنقاذه.

ويظهر مقطع الفيديو انطلاق السيارة على الطريق قبل أن يتفاجأ قائدها بظهور الحفرة العملاقة، التي لم يتمكن من تجنبها.

وتسبب سقوط السيارة في انقلابها داخل الحفرة، ورغم ذلك تمكن قائدها من الخروج بنفسه إلى جانب الحفرة، حيث تمكن مجموعة من المارة من التقاطها وإخراجه دون أن يتعرض لأذى.

A car fell into a sinkhole that opened up on a road in eastern China’s Jiangxi province. Fortunately, the driver was rescued by passers-by and is now in a stable condition. pic.twitter.com/in2BuHN3xD — SCMP News (@SCMPNews) June 8, 2021

وبعد خروج قائد السيارة تمكنت الشرطة من رفع السيارة وإخراجها من الحفرة، التي تقول السلطات المحلية إن سبب حدوثها هو الأمطار الغزيرة.