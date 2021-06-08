رجل يجمع ثروة طائلة من بيع آخر عملة ذهبية أمريكية وطابع بريد... صور

بيعت، اليوم الثلاثاء، آخر عملات "النسر المزدوج" الأمريكية الذهبية في مزاد علني بمدينة نيويورك، مقابل مبلغ قياسي وصل إلى 19.5 مليون دولار، كما بيع أندر طابع في العالم مقابل مبلغ 8.3 مليون دولار.

عملة "النسر المزدوج" المباعة، هي الوحيدة التي سُمح بامتلاكها للقطاع الخاص في عام 1933، وكان من المتوقع بيعها مقابل ما بين 10 ملايين دولار و 15 مليون دولار في مزاد "سوثبي" في نيويورك، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

In pictures: The "Double Eagle", one of the last US gold coins made for circulation, sold for a record $19.51M at an auction held by Sotheby's in New York, breaking the record for the most expensive coin in the world pic.twitter.com/g9F1xxrHbF — TRT World Now (@TRTWorldNow) June 8, 2021

باع العملة مصمم الأحذية وجامع المقتنيات الثمينة ستيوارت فيتسمان، والذي اشتراها في الأساس عام 2002، مقابل 7.6 مليون دولار، وهو مستوى قياسي آنذاك.

العملة ذات قيمة اسمية تبلغ 20 دولارا، وكانت آخر عملة ذهبية تم تداولها في الولايات المتحدة، ولم تصدر مطلقا منذ انسحاب أمريكا من المعيار الذهبي العالمي وأمر الإدارة بإتلاف جميع النسخ.

كما باع فيتسمان، اليوم الثلاثاء، طابع "British Guiana One-Cent Magenta"، الصادر عام 1856، مقابل 8.3 مليون دولار. اشتراه المصنن عام 2014 مقابل 9.5 مليون دولار.

The British Guiana One-Cent Magenta stamp at Sotheby's in central London, before it is offered for sale by the auction house. The 'world's most valuable stamp' is expected to fetch 10 to 15 million US Dollars. pic.twitter.com/P9qj22HjjQ — Aaron Chown (@aaronchown) April 28, 2021

تعد النسخة المباعة هي الوحيدة الباقية من سلسلة طبعها البلد الواقع في أمريكا الجنوبية (غيانا) بسبب نقص الطوابع المرسلة من قبل حكامها الاستعماريين البريطانيين آنذاك.