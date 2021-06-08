امرأة تنجب 10 أطفال في وقت واحد من زوج عاطل عن العمل... صور

أنجبت امرأة تبلغ من العمر 37 عامًا 10 أطفال في وقت واحد في مدينة خاوتينغ بجنوب إفريقيا.

وحطمت المرأة الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس بحسب ما ورد في الصحف المحلية اليوم الثلاثاء 8 يونيو/حزيران. وأنجبت جوسياما تمارا سيثول عشرة أطفال في الأسبوع التاسع والعشرين من الحمل. في البداية، أظهرت الموجات فوق الصوتية أنها ستنجب ستة أطفال، وأظهر الفحص بالموجات فوق الصوتية التالي ثمانية أطفال، وفي النهاية أنجبت سيثول 7 أولاد و3 فتيات.

UPDATE: South African woman gives birth to 10 babies, breaking the Guinness World Record held by Malian Halima Cissé who gave birth to nine children in Morocco last month. pic.twitter.com/d3EtMr3oPg — Almamy Moha™ (@AlmamyMoha) June 8, 2021

وأعرب والد المواليد الجدد، العاطل عن العمل تيبوهو تسوتيسي، عن سعادته لولادة كل هذه الأطفال في وقت واحد. قال: "شعرت كأنني أحد أبناء الله المختارين، بعد أن تلقيت مثل هذه البركات...".

This is all natural !! wow!!! https://t.co/Fy4h2sNQbZ — HepburnChiropractic (@GailHepburn) June 8, 2021

ولاحظ الزوجان أن الحمل مر بشكل طبيعي، وأن الولادة نفسها تمت بعملية قيصرية. ووفقًا للأطباء، فإن مثل هذه الولادة هي نتيجة علاج الخصوبة مع إدخال عدة أجنة مخصبة في الرحم لزيادة فرص المريضة في الحمل.