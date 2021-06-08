تبون يوجه رسالة للفنانين الجزائريين في يومهم الوطني

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة إلى الفنانين الجزائريين، بمناسبة يومهم الوطني، الذي يوافق ذكرى استشهاد الفنان الراحل على معاشي، على يد الاستعمار الفرنسي عام 1958.

جاء ذلك في تدونية كتبها الرئيس الجزائري على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، قال فيها إنه يحيي جميع الفنانين الجزائريين بمناسبة يومهم الوطني.

وتابع: "أوجه التحية أيضا إلى كل الذين لا يزالون يحملون في قلوبهم ذكرى استشهاد الفنانة الراحل علي معاشي"، مضيفا: "المجد والخلود لشهداء الجزائر الأبرار".

أحيّي كل الفنّانات و الفنانين الجزائريين، بمناسبة يومهم الوطني، و أحيّي بالمناسبة أيضا كل من لا يزال يحمل في قلبه ذكرى استشهاد علي معاشي رحمه الله.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) June 8, 2021

ويعد احتفال الجزائر بيوم الفنان في هذا التاريخ، تخليدا لذكرى استشهاد الفنان على معاشي، على يد الاستعمار الفرنسي في 8 يونيو عام 1958، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للإذاعة الجزائرية.

وتحمل شعارات وزارة الثقافة الجزائرية شعار "بالفنان ... ننتصر للثقافة والحياة، احتفالا بهذا اليوم، وتأكيد على دور معاشي في تقوية عزائم الثوار خلال ثورة التحرير الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي.

لماذا تحتفل الجزائر بيوم الفنان؟

في ذلك اليوم يتذكر الجزائريون دور الفن في دعم مسيرة ثورة التحرير، الذي تجسدت أسمى معانيه في استشهاد الفنان على معاشي، الذي لم يتجاوز الـ 31 عاما، على يد المستعمر الذي اختطفه ونكل بجثته بـ "ساحة الشهداء"، عندما أدرك الدور المهم لأغانيه وتأثيرها الإيجابي على مسيرة الثورة الجزائرية.