آلاف المواقع الإلكترونية تعود للعمل بعد إصلاح خلل في الإنترنت

عادت آلاف المواقع الإلكترونية الحكومية والإخبارية، والخاصة بالتواصل الاجتماعي في أنحاء العالم إلى التواصل مع شبكة الإنترنت، اليوم الثلاثاء، بعد أن أصيبت بعطل مدته ساعة تقريبا، مرتبط بشركة فاستلي الأمريكية.

وبحسب موقع متابعة انقطاع التيار الإلكتروني، (Downdetector.com)، فإن مواقع تحظى بمعدل فائق من زيارات مستخدمي الإنترنت منها، أمازون و"سي إن إن"، وشبكة الجزيرة، باي بال ونيويورك تايمز، أصيبت بالعطل جراء انقطاع الإنترنت.

وعادت هذه المواقع للعمل بعد انقطاعات تراوحت مدتها بين عدة دقائق قليلة ونحو ساعة، بحسب "رويترز".

وقالت شركة فاستلي: "شبكتنا العالمية تعود إلى العمل مرة أخرى".

وفي وقت سابق، كشفت الشركة وهو واحدة من أوسع مقدمي المحتوى القائم على الإنترنت عن عطل في "تنظيم الخدمة"، دون توضيح.

ولكن في وقت لاحق أعلنت شركة "فاستلي" عن إصلاح المشكلة التي تسببت بتعطل أكبر الخدمات والمواقع الإعلامية المختلفة في العالم.

وأصدرت الشركة بيانا رسميا على موقعها الرسمي قالت فيه إنه "تم تحديد المشكلة ومعالجتها"، موضحة أن العملاء قد يواجهون زيادة في التحميل الأولي لبعض الوقت.

وأضاف بيان الشركة أنها استطاعت تحديد الخلل الأساسي الذي أثر على الخدمة وهي فشل بروتوكول الإنترنت "POP" في جميع أنحاء العالم وتعطله.