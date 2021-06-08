ماذا قالت ابنة نجيب الريحاني في ذكرى وفاة والدها؟

تحدثت جينا نجيب الريحاني، إنها تحرص على زيارة قبر والدها في ذكرى وفاته، التي توافق الـ 8 من يونيو/ حزيران، من كل عام، مشيرة إلى أنها تقوم خلال الزيارة بوضع الورود والدعاء له.

جاء ذلك في تصريحات لجينا، ابنة الفنان المصري الراحل نجيب الريحاني، لـ "صحيفة الوطن" المصرية، بمناسبة ذكرى وفاة والدها.

وقالت ابنة الريحاني ، إنها لا تزال تحتاج إلى والدها الراحل، الذي توفي عندما كانت صغيرة، مشيرة إلى أنه لا يزال يعيش داخلها بروحه.

وكان الفنان المصري الراحل نجيب الريحاني من مواليد عام 1889 بحي باب الشعرية في مدينة القاهرة، وكان والده عراقي الجنسية يدعى إلياس ريحانة، لكنه استقر في القاهرة وتزوج سيدة قبطية أنجب منها 3 أبناء من بينهم نجيب الريحاني.

تعلم نجيب الريحاني في مدرسة فرنسية بالقاهرة، واكتشف موهبته في التمثيل، لينضم بعدها إلى فريق التمثيل المدرسي، كما أنه تميز بقدرته الفائقة على إلقاء الشعر العربي.

كان الريحاني من المعجبين بشعراء العرب مثل المتنبي وأبو العلاء المعري، إضافة إلى حبه للفن المسرحي الفرنسي.

وقضى نجيب الريحاني حياته بين القاهرة وصعيد مصر، وأسس فرقة مسرحية نقلت العديد من الأعمال الكوميدية الفرنسية للعربية، ثم توجه للعمل السينمائي، قبل أن يتوفى في 8 يونيو 1949.