كيف تحول ثمار "الجوز" إلى تحف فنية فريدة... فيديو

يمتلك بعض الأشخاص مواهب فنية تمكنهم من تحويل الأشياء العادية إلى لوحات أو تحف فنية في غاية الجمال، ويعتمد ذلك على استخدام أدوات في غاية البساطة يمكن لأي شخص الحصول عليها.

ففي بعض الأحيان تكون الأدوات ريشة ولوحة ومجموعة ألوان، أو قطع من الأجحار، التي يتم تحويلها إلى لوحات وتحف رائعة بلمسات إبداعية.

لكن في حالات قليلة تكون الأدوات عبارة عن الغلاف الخارجي لبعض الثمار، التي نتناولها ثم نتخلص من تلك الأجزاء غير المستخدمة، غير مدركين لأنه يمكن لشخص موهوب أن يحول بعضها إلى تحف فنية.

Chinese girl goes viral for making incredible artwork inside walnuts! #ChinaGotTalent pic.twitter.com/NbCgcZUCCu — Beautiful China (@PDChinaLife) June 8, 2021

ومن الأمثلة الرائعة لتحويل أشياء غير مستخدمة من ثمار يتناولها البشر إلى تحف فنية الأجزاء الخارجية لثمار الجوز.

ويظهر مقطع فيديو نشرته صفحة "بيوتيفول تشاينا" الصينية، على "تويتر" لقطات مدهشة لفتاة تمكنت من تحويل الجوز إلى تحف فنية تحوي داخلها العديد من مظاهر الجمال.

ويرصد الفيديو كيف استطاعت الفتاة الصينية رسم وتصميم مجموعة من الأشكال، التي يتم تثبيتها داخل غلاف ثمار الجوز.