شمول بعض الموديلات القديمة من "آيفون" بالتحديثات

يعاني عدد كبير من مستخدمي هواتف "آيفون" القديمة من مشكلة التحديثات الجديدة، حيث تؤثر بشكل كبير على إمكانيات الهاتف بمجرد تحديثه، سواء سرعتها أو أداء الهاتف.

أعلنت شركة "آبل" أن الهواتف الذكية القديمة والقائمة على معالج"2015 A9 "ستتلقى الإصدار الجديد من نظام التشغيل "iOS".

وسيتم تحديث الجيل الأول من هاتف "آيفون 6 أس" و" آيفون 6 أس" بلاس" و"آيفون أس إي" في إصدار "iOS 15"، بحسب موقع "The Verge".

وأشارت الشركة إلى أن الإصدار الجديد تمت جدولته في الخريف المقبل، حيث سيكون نظام التشغيل متاحا لمجموعة واسعة من المستخدمين.

ومن المرجح أن تكشف شركة "آبل" عن تحديثها الرئيسي القادم "آي او إس 15" في مؤتمرها السنوي للمطورين، والذي يستمر من 7 إلى 11 يونيو/ حزيران الجاري.

وتتسبب البرامج الأحدث أحيان في إبطاء أجهزة "آيفون" القديمة، مما يقلل من أدائها ويزيد من عمر البطارية، لذلك وجود خيار تخطي تحديثات البرامج أثناء الاستمتاع بأحدث وسائل الحماية الأمنية من شأنه أن يوفر طريقة للحفاظ على استمرار الطرز القديمة لفترة أطول.