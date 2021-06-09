حشرات تغزو واشنطن وتمنع حركة الطيران

وبحسب الصحيفة، اخترقت الحشرات محركات الطائرة، ما أجبر مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن على البحث عن وسيلة أخرى لنقل المراسلين. ونتيجة لذلك، تم تأجيل مغادرة الطائرة مع الصحفيين من يوم الثلاثاء الساعة 21.00 إلى الساعة 23.00 ثم إلى الساعة 2.15 صباح الأربعاء.

ويشار إلى أن الصحفيين، الذين تعطلت رحلتهم بسبب الزيز ، كان من المفترض أن يتوجهوا إلى أوروبا لتغطية رحلة بايدن الأولى إلى خارج البلاد.

وبدأ بايدن جولته الخارجية الأولى منذ توليه منصبه يوم الأربعاء، حيث سيشارك في اجتماع لزعماء مجموعة السبع في جنوب غرب بريطانيا العظمى، ويلتقي برؤساء دول الناتو وممثلي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وأخيراً سيجري محادثات ثنائية في جنيف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.