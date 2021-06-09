بالفيديو...نائب لبناني سابق يتهجم على مريضة في عيادته الخاصة

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة "يوتيوب" في لبنان مقطع فيديو يظهر هجوم النائب اللبناني السابق عن تيار المستقبل في طرابلس، الطبيب مصطفى علوش، على إحدى المريضات في عيادته الخاصة.