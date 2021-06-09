محمد حماقي يضع شرطا أمام شاب اقتحم المسرح للتصوير معه

وخلال حفل خاص أحياه لصالح إحدى الشركات مساء أمس الثلاثاء، حاول المعجب الاقتراب من حماقي على المسرح إلا أن الأمن تدخل ومنعه، فيما اشترط حماقي على الشاب ارتداء الكمامة كي يلتقط الصورة، وذلك حسب "موقع صحيفة الوطن" المصرية.
صور.. شاب يتقدم لخطبة فتاة خلال حفل #محمد_حماقي https://t.co/106Jwpaqtz pic.twitter.com/ViAfNqU0xJ— بوابة الوطن (@ElwatanNews) November 29, 2019
وأشارت الصحيفة إلى أن حماقي، أعلن خلال الحفل، عن موعد طرح ألبومه المقبل والذي يعمل عليه حاليا، حيث أكد انه سيطرح في شهر يوليو/ تموز المقبل.
وشاركت المطربة اللبنانية نيكول سابا في هذا الحفل، حيث صعدت قبل حماقي وقدمت عددا من أغانيها الشهيرة التي اشتهرت بها واستقبلها الجمهور بالتصفيق الحار، كما أشاد جميع الحضور بإطلالتها المميزة حيث ظهرت بفستان أسود طويل، وذلك حسب الصحيفة.
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