محمد حماقي يضع شرطا أمام شاب اقتحم المسرح للتصوير معه

فوجئ المطرب المصري، محمد حماقي، باقتحام أحد معجبيه المسرح لالتقاط صورة معه، واضعا أمامه شرطا قبل التقاط الصورة.

وخلال حفل خاص أحياه لصالح إحدى الشركات مساء أمس الثلاثاء، حاول المعجب الاقتراب من حماقي على المسرح إلا أن الأمن تدخل ومنعه، فيما اشترط حماقي على الشاب ارتداء الكمامة كي يلتقط الصورة، وذلك حسب "موقع صحيفة الوطن" المصرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن حماقي، أعلن خلال الحفل، عن موعد طرح ألبومه المقبل والذي يعمل عليه حاليا، حيث أكد انه سيطرح في شهر يوليو/ تموز المقبل.

وشاركت المطربة اللبنانية نيكول سابا في هذا الحفل، حيث صعدت قبل حماقي وقدمت عددا من أغانيها الشهيرة التي اشتهرت بها واستقبلها الجمهور بالتصفيق الحار، كما أشاد جميع الحضور بإطلالتها المميزة حيث ظهرت بفستان أسود طويل، وذلك حسب الصحيفة.