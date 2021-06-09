رد حاسم من وزير الصحة التونسي على طلب جمهور الترجي حضور مباراة الأهلي المصري

رد وزير الصحة التونسي فوزي المهدي على طلب جمهور نادي الترجي الرياضي بحضور مباراة فريقهم المرتقبة مع الأهلي المصري.

ونظم العشرات من أنصار الترجي وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء أمام وزارة الصحة للمطالبة بالسماح لهم بحضور المباراة.

وشدد المهدي على أن الوضع الوبائي لا يسمح بحضور الجمهور المباريات الرياضية خصوصا مع دخول تونس في الموجة الرابعة لجائحة كورونا، بحسب قناة "نسمة".

وأكد الوزير أن تزايد معدل الإصابات الحالي في تونس جاء نتيجة عدم التزام المواطنين بالإجرءات الاحترازية خلال فترة عيد الفطر.

وأضاف المهدي: "أدعو جماهير الترجي الرياضي التونسي إلى الاحتفال بصفة معقولة".

ومن المقرر أن يلتقي الترجي والأهلي في لقاء ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا في 19 يوينو/حزيران الجاري على معلب رادس في تونس.

وارتفعت مؤخرا معدلات الإصابة بفيروس كورونا في تونس، ليصل إجمالي المصابين حتى الثلاثاء إلى 358 ألفا و183؛ من بينهم 13 ألفا و126 وفاة، و314 ألفا و730 حالة تعاف.