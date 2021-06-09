امرأة من جنوب إفريقيا تلد 10 توائم... فيديو

أنجبت سيدة من جنوب إفريقيا 10 توائم دفعة واحدة في رقم قياسي عالمي جديد، بحسب وسائل إعلام محلية وعالمية.

ويقول زوج جوسياما ثامارا سيثول إنهم كانوا في غاية الدهشة كون عمليات المسح قد أظهرت سابقا أن هناك ثمانية أجنة فقط في الرحم، بحسب "بي بي سي".

وأضاف الزوج تيبوهو تسوتيتسي لصحيفة "بريتوريا نيوز" بعد ولادة زوجته: "إنهم سبعة أولاد وثلاث فتيات. أنا سعيد. أنا عاطفي. ليس هناك ما أقوله أكثر من ذلك".

A South African woman has reportedly given birth to 10 babies in what would be a new world record.



Gosiame Thamara Sithole's husband says they were astonished by decuplets after scans only showed eight in the womb. pic.twitter.com/V8uSLplt15 — America Today (@AmericaToday15) June 9, 2021

وأكد مسؤول من جنوب إفريقيا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن السيدة ولدت بالفعل 10 توائم، بينما قال مسؤول آخر إنهم لم يروا الأطفال بعد.

فيما ذكر أحد أفراد العائلة لم يرغب في الكشف عن هويته، إن السيدة سيثول أنجبت 10 أطفال - خمسة منهم عن طريق الولادة الطبيعية و 5 عبر الجراحة القيصرية.

‘Gosiame Thamara Sithole's husband says they were astonished by decuplets after scans only showed eight in the womb.’. https://t.co/bmEjNRFeqt — Sakariye Cismaan 🎶 (@SakariyeDhegnas) June 9, 2021

وقالت موسوعة جينيس للأرقام القياسية لـ "بي بي سي" إنها تحقق في واقعة السيدة سيثول.

وحاليا تحمل امرأة أنجبت ثمانية أطفال في الولايات المتحدة في عام 2009 رقم غينيس العالمي لأكبر عدد من الأطفال الذين ولدوا دفعة واحدة.

والشهر الماضي، أنجبت امرأة من مالي تدعى حليمة سيسي البالغة من العمر 25 تسعة أطفال، يقال إن أحوالهم جيدة في عيادة بالمغرب.