سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء في مصر... صورة

نشرت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ مجموعة صور جديدة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، إنستغرام، أطلت فيها أثناء تواجدها في مصر وخطفت أنظار متابعيها.

ونشر موقع "كل يوم" الصورة حيث أطلت سيرين بإطلالة كلاسيكية بجامبسوت أبيض، وأرفقت سيرين الصورة بتعليق كتبت فيه: "من أجواء وجودي بمصر الحبيبة".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от • سيرين عبد النور • (@cyrineanour)

نشرت سيرين ً البوستر الرسمي لعملها الجديد، المسلسل اللبناني ​دور العمر، الذي تشارك بطولته الإعلامي والممثل اللبناني ​عادل كرم​ ونخبة من الممثلين، وهو من إخراج ​سعيد الماروق​، وسيناريو وحوار ​ناصر فقيه، وتدور قصة المسلسل في سياق قصص اجتماعية رومانسية تربط أبطال العمل ببعضهم، ويعتمد في أحداثه على الإثارة والتشويق.