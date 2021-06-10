"استأنست معاكم بهذه المشاركة"... أول ظهور لوفاء مكي بعد تعافيها من كورونا

نشرت الفنانة البحرينية وفاء مكي، أول مقطع فيديو لها بعد تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في وصولها لحالة صحية صعبة خلال الفترة الماضية.

وظهرت وفاء مكي في الفيديو الذي نشرته على صفحتها في "انستغرام، وهي تحتفل مع فريق عمل مسلسل "كف ودفوف" بانتهاء التصوير، ليكون العمل جاهزا للعرض" الذي سيتحدد موعده في الفترة المقبلة.

View this post on Instagram A post shared by وفاء مكي♈ (@wafamakki05)

وعلقت النانة البحرينية على الفيديو قائلة: "شكرا أستاذة هدى حسين، وشكرا للمخرج منير الزغبي ولكل طاقم العمل استأنست معاكم بهذه المشاركة".

وكشفت وفاء مكي، في وقت سابق، عن تعافيها تماما من فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، مبينة أنها خرجت من الحجر الصحي الذي كانت تقضيه في أحد مستشفيات مملكة البحرين، موجهة الشكر لجميع من سأل عنها.

View this post on Instagram A post shared by وفاء مكي♈ (@wafamakki05)

يذكر أن مسلسل "كف ودفوف"، بطولة هدى حسين، ومن تأليف حمد الرومي وإخراج منير الزغبي، ويشارك في العمل نخبة من الفنانين من دول الكويت والسعودية والبحرين والإمارات.