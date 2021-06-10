ما حقيقة العثور على شحنة بطيخ في المريخ؟

أثار خبر نشرته صحيفة أمريكية عن العثور على شحنة من ثمار بطيخ في الفضاء حالة من الجدل على الإنترنت، خاصة أن الخبر تم حذفه في وقت لاحق، وكشفت الصحيفة سبب نشر محتواه.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الخبر، الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في وقت سابق عن العثور على البطيخ في المريخ، غير حقيقي، مشيرة إلى أنه تم حذفه لاحقا.

People left disappointed after an NYT article about watermelons on Mars turns out to be fake https://t.co/piiJ7hAOgC — indy100 (@indy100) June 9, 2021

وتسبب هذا الخبر في إثارة جدل واسع على الإنترنت، إثر الحديث عن ثمار البطيخ، التي وصفها البعض بجملة متداولة هي "فاكهة الكائنات الفضائية".

وقالت الصحيفة إن الخبر غير صحيح، مضيفة: "يبدو أنه تم استخدام محتواه الزائف، لاختبار إدارة المحتوي في الصحيفة وليس للنشر".

وتابعت: "يبدو أن هذا المحتوى الزائف عن ثمار البطيخ في الفضاء تم نشره للعامة بسبب وجود خطأ تقني".