استطلاع يكشف أجمل شارع في العالم

أجرت مجلة "تايم آوت" البريطانية، استطلاعا كشف عن قائمة أجمل الشوارع في العالم.

وبحسب المجلة، كان المركز الأول من نصيب شارع "سميث" في مدينة ملبورن الأسترالية، وهو الشارع المفضل لدى المسافرين كونه مليء بالحانات وبارات النبيذ والمطاعم.

وأوضحت المجلة، أن الموسيقى والعديد من النوادي الليلية تجعل الشارع مكانًا مثاليًا في ملبورن.

واحتل المركز الثاني شارع "سان خوان" في برشلونة، والذي تمت الإشادة به بسبب تصميمه للمشاة وراكبي الدراجات، بالإضافة إلى المطاعم الأنيقة ومتاجر الكتب المصورة.

في حين جاء بالمركز الثالث شارع "ساوث بانك" في لندن، والذي تم الاعتراف به كمكان ممتاز للمشي واستكشاف المناطق السياحية في العاصمة البريطانية.

كما تضمنت القائمة شارع "سان إيسيدرو" في هافانا في كوبا، وشارع "سنسيت بوليفارد" في لوس أنجلوس، و"يت دي فيتسترات" في روتردام في هولندا، وشارع "تريس ريوس" في ساو باولو البرازيلية، وشارع "حاجي لين" في سنغافورة، و"رودريجيز دي فاريا" في لشبونة.