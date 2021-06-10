إحالة "الأرنب البطل" للتقاعد بعد الكشف عن 71 لغما أرضيا

يشارك أرنب فريد من نوعه في مهام البحث عن المتفجرات في كمبوديا منذ سنوات، وهي المهمة التي انتهت قبل أيام عندما تمت إحالته إلى التقاعد بعد أن كشف عن 71 لغما خلال 5 سنوات.

أطلق الناس عليه "الأرنب البطل" لدوره الكبير في تنفيذ الكثير من مهام الكشف عن المتفجرات وحماية الأرواح، وهي المهمة التي ظل يقوم بها حتى 31 مايو/ أيار الماضي.

في هذا التاريخ تمت إحالة "الأرنب البطل" إلى التقاعد بعدما وصلت سنوات عمله في هذا المجال لـ 5 سنوات، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.

وتقول الصحيفة إن هذا الأرنب حاز على شهرة كبيرة في كمبوديا، مشيرة إلى أنه تمكن خلال 5 سنوات من العثور على 71 لغم أرضي، و38 مكون لقنابل غير منفجرة.

وي عام 2020 حصل "الأرنب البطل" على ميدالية ذهبية بسبب دوره البطولي في حماية الأرواح، خاصة أنه يمكنه استطلاع منطقة تصل مساحتها إلى 100 متر مربع للكشف عن الألغام خلال 12 دقيقة فقط، مقارنة بأنوع أخرى من الأرانب التي تعمل في هذا المجال وتفحص ذات المنطقة في نحو 20 دقيقة.

Magawa, the landmine-sniffing “hero rat”, completed his last mission on May 31, 2021 and has retired after five years of service in Cambodia. In human years, he is about 75 now. pic.twitter.com/xzec9U32t0 — SCMP News (@SCMPNews) June 10, 2021

يذكر أن نحو 40 ألف شخص فقدوا أجزاء من أجسادهم بسبب الألغام الأرضية، التي خلفتها الحروب وفقا لتقارير الأمم المتحدة.