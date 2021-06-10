ما زالت في حالة جيدة... اكتشاف بيضة دجاجة عمرها 1000 عام في إسرائيل... صور

أعلنت سلطة الآثار الإسرائيلية، أمس الأربعاء، عن اكتشافها بيضة دجاج كاملة، يعود تاريخها إلى 1000 عام، وذلك في بلدة يفني الواقعة وسط إسرائيل.

وتم اكتشاف البيضة داخل مجمع صناعي يعود تاريخه إلى العصر البيزنطي (القرنين الرابع والسابع الميلادي)، فيما يعرف الآن ببلدة يفني، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

ويبلغ طول البيضة الكاملة حوالي 6 سنتيمترات، وتحتوي قشرتها على عدد قليل من الشقوق، ولكن لم تكن هناك أي قطع من الطبقة الخارجية مفقودة عندما تم سحبها من الحفرة التي كانت موجودة فيها.

وما ساعد على حماية البيضة من التحلل طوال تلك السنين هو أنها كانت محفوظة في حفرة من البراز البشري.

وعن محتوى البيضة، فلم يتبق سوى القليل من صفارها في الداخل، لكنها فارغة إلى حد ما.

ويأمل الباحثون في استخراج الحمض النووي من داخل البيضة لمعرفة المزيد عن الجسم الأثري.

Photo of the Day: An Isreali archaeologist displays an almost fully-intact 1,000-year-old chicken egg, recently discovered during excavations in the central town of Yavne. (📸: EMMANUEL DUNAND/AFP via Getty Images)#photooftheday #potd #archaeology #… https://t.co/KGt0OsoCaq pic.twitter.com/2uu75eOU0x — Al-Monitor (@AlMonitor) June 9, 2021

In pictures: Israel Antiquities Authority unveils intact 1,000-year-old chicken egg dug up in recent excavations in the central town of Yavne pic.twitter.com/rdEOmlwXN6 — TRT World (@trtworld) June 9, 2021

من جانبه أكد آلا ناغورسكي، وهو عالم الآثار في سلطة الآثار الإسرائيلية: "حتى يومنا هذا نادرا ما يصمد البيض لفترة طويلة في علب الكرتون في السوبر ماركت، إنه لأمر مدهش أن تعتقد أن هذا اكتشاف عمره 1000 عام".

فما قال الدكتور لي بيري غال من "الآثار الإسرائيلية"، وهو خبير بارز في الدواجن في العالم القديم: "هذا اكتشاف نادر جدا، في إسرائيل والعالم".

وتابع: "من المثير للاهتمام دائما العثور على شظايا قشر البيض في الحفريات، لكنها شائعة نسبيا، إن البيضة الكاملة التي توصلنا إليها فريدة حقا".

وبخلاف البيضة، فقد احتوت الحفرة على بعض الأشياء الأخرى، بما في ذلك 3 دمى عظمية من المرجح أن يعود عمرها إلى 1000 عام.