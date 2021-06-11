برواية "تشيللو"... تركي آل الشيخ يشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب

يشارك رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، بروايته الأولى "تشيللو" في معرض الرياض الدولي للكتاب.

ونشر آل الشيخ، عبر صفحته على موقع "إنستغرام" صور غلاف كتاب روايته الجديدة، التي كشفت عن السعر المفاجئ للرواية، حيث حرص على طرحها بثمن بسيط حتى يستطيع الجميع حول العالم شراءها وقراءتها.

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وأرفق آل الشيخ تعليقا على الصور التي نشرها قائلا: "وصلتني بروفة روايتي الأولى من دار الطباعة والنشر .. انتظروها في معرض الكتاب القادم في الرياض إن شاء الله.. وستتحول إلى فيلم سينمائي قريبا".

وكتب رئيس هيئة الترفيه، على غلاف الرواية من الخلف: "تباع الرواية بدولار أمريكي أو ما يعادله في كل أنحاء العالم دعمًا للثقافة"، مضيفًا: "التواصل والقراءة والقيم الفكرية لا تقدر بثمن".

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن في نهاية العام الماضي، انتهاءه من كتابة روايته الجديدة "تشيللو"، مؤكدًا أنه سيتم تحويلها إلى فيلم سيتم تصوير جزء كبير منه في السعودية وإيطاليا.